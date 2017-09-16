Doku örnekleri İstanbul'a gönderildi

Lefkoşa'da dün evinde ölü olarak bulunan Yücel İpek’e (E-37) bugün Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, otopside ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı. Numuneler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.