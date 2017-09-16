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Doku örnekleri İstanbul'a gönderildi

Doku örnekleri İstanbul'a gönderildi

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre,  otopside ölüm sebebinin tespiti için  doku örnekleri alındı

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 Lefkoşa'da dün evinde  ölü olarak bulunan Yücel İpek’e (E-37)  bugün Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi  yapıldı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre,  otopside ölüm sebebinin tespiti için  doku örnekleri alındı. Numuneler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

 

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