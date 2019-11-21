Doğum Sonrası Ziyarete Gelecek Misafirler İçin İkram Önerileri

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Doğumun ardından hastane ve eve gelecek eş ve dost için yapılacak ikramlar genç annelerin özenle üzerinde durdukları konuların başında gelir. Doğumun yaklaşmasıyla başlayan telaş, doğrumdan hemen sonra da devam eder. Misafirler için özel olarak tasarlanan bebek çikolatası modelleri, bu güzel anın anlam ve önemine uygun olmalıdır.

Mutluluğunuza Ortak Olmak İsteyen Dostlar

Doğumdan hemen sonra ve gelecek süreçte mutluluğunuza ortak olmayan yakın akraba ve dostlar önce hastaneye sonra da eve akın eder. İkramlık listesinin önceden hazırlanması ve gerekli siparişlerin verilmesi eksiksiz bir ağırlama için son derece önemlidir.

İkram çeşidi ve sunum önerileriyle desteklenen tabaklar, herkesin keyif almasını sağlar. Bebek ziyaretinin kısa olanı makbuldür diye düşünenler için hazırlanan isimli erkek bebek çikolatası yada isimli kız bebek çikolatası tercihi, herkes için güzel bir sürpriz olacaktır.

* Lohusa şerbeti

* Süslü bebek şekerleri

* Pasta ve

* Tadımlık ürünlerle zenginleştirilecek olan ikramlar pembe ya da mavi hediyelik ürünlerle desteklenebilir.

Ev Ziyaretlerine Özel

Hastanede kısa tutulan ziyaretler evde daha geniş bir zaman dilimine yayılabilir. Hastane ortamına nazaran çok daha samimi olan ev ziyaretlerinde her zaman hazır olmak için hazırlıkların önceden tamamlanmış olması çok önemlidir. Önceden hazırlanmış ve buzlukta korunan yiyecekler, sıcak ya da soğuk meşrubatlarla desteklenerek keyifli bir ikram sofrası kurulabilir.

Genç anne adayı ve yardımcılarına daha kolay bir servis imkanı sağlayan sunum araçları önceden tedarik edilerek, evde hazırlanmış lezzetlere değer katılabilir. Hazırlanan her türlü ikram, yine bebek için özel hazırlanmış sunum tepsileri ve süslü tepsilerle desteklenebilir.

Tüm Hazırlıklar İçin Önceden Bir Plan Yapın!

Bebek doğmadan cinsiyete veya belirlenen temaya uygun olarak hazırlatılacak kişiye özel doğum çikolatası ideal bir hediye olarak da düşünülebilir. Doğum öncesinde yapılacak etkili bir plan hem anne adayının hem de yakınlarının doğum sonrasında telaşa düşmeden misafirlerini ağırlamasına imkan sağlar.

Bu aşamada genç anne adayı, en yakın akraba veya arkadaşlarından birini bu iş için seçebilir. Süreç içinde eksilen ürünlerin tamamlanması için online sipariş kolaylığından fayda sağlanabilir. En güzel günlerin en mutlu anılarla güçlenmesini sağlayan ikramlar, sıcak ve uzun sohbetlere de ortam hazırlar.