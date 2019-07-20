Doğukan Ulaç'ın hedefi yine şampiyonluk

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun mesafe yüzücüsü olan “Dünya’nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak da kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda geçen yıl şampiyon olan Doğukan Ulaç, bu yıl 31’incisi düzenlenen yarışmada yine şampiyonluğu hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, yüzücü Doğukan Ulaç’ın, 21 Temmuz 2019 Pazar günü düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılacağı bildirildi. 2018 yılında katıldığı yarışmada Genel Klasman Şampiyonu olan Ulaç, yeniden şampiyonluk için kulaç atacak.

Açık Su yüzücüsü Marcos Diaz ile Kulaç Atacak…

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı 21 Temmuz Pazar günü Cemil Topuzlu parkında start alacak ve 59 ülkeden 2400 yüzücüyü buluşturacak. Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye 6.5 kilometre yüzülecek yarışta bu yıl Dominikli yüzücü Marcos Diaz da misafir olarak yer alacak.

Her yıl yarışma öncesinde yapılan Show Swim'e Doğukan Ulaç da davet edildi. 20 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Show Swim’de Ulaç, Açık Su Yüzücüsü Marcos Diaz ile birlikte boğazın sularını kulaçlayacak.

Doç. Dr. Atamtürk: “Sporcumuzu Gönülden Destekliyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Atamtürk de, adadan 20 Temmuz Cumartesi sabahı ayrılacak olan sporcuları Doğukan Ulaç ve Antrenörü Mehmet Gürcenk'e başarılar diledi.

Doğukan Ulaç’ın 2018 yılında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda İstanbul Boğazı’nı 46 dakika 58 saniyede yüzerek erkekler genel klasmanda birinci geldiğini anımsatan Doç. Dr. Atamtürk, bu başarı ile Ulaç’ın hem Yakın Doğu Üniversitesi’ni hem de ülkemizi temsili adına büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

Boğaziçi’ni yüzerek geçmenin pek çok kişinin hayalini süslediğini ancak hiç de kolay bir iş olmadığını ifade eden Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen ve binlerce yüzücünün yer aldığı etkinlikte, Kıbrıslı bir Türk olarak yer alıp başarıya ulaşmak mutluluk verici. Sporcumuz, aötrenörü Mehmet Gürcenk ile birlikte yıl boyunca sıkı bir şekilde antrenmanlarını yaparak bu yıl ki yarışa hazırlandılar. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yüzme branşında önemli başarılara imza attığını bir kez daha gösterileceğinden eminiz. Sporcumuza ve antrenörümüze başarılar dileriz” diye konuştu.