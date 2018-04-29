Doğan’dan müthiş geri dönüş: 3-2

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Mehmet Ekşici

DOĞAN TB: Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Kenan Oshan, Quadri Rahem, Tunahan Şencan, Aydın Aygın, Onyekachi Okafor, Adjeman Pamboe (Dk.57 Ahmet Saygı), Selim Saygı (Dk.90 Ceylan), Ahmet Coşkun (Dk.75 Afün)

LEFKE: Mehmet Özeralp, Yakup Esmeraslan, Aykut Emseraslan, Allen Assogba, Rahmi Çelik, Burak Koçar (Dk.89 Ali), Semih Ünaldı (Dk.75 Kaan), Kasım Tağman, Mehmet Toros, Çağrı Kıral, Yılmaz Şipal

GOL: Dk.72 ve Dk.81 Kenan Oshan, Dk.90 Hasan Kanlı (Doğan Türk Birliği) - Dk.36 (P) ve Dk.53 Kasım Tağman (Lefke)

KIRMIZI KART: Dk.83 Kasım Tağman(Lefke)

K-Pet Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde Doğan Türk Birliği konuk ettiği Lefke’yi 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başardı. Konuk Lefke golcüsü Kasım’ın 36. dakikada penaltıdan ve 53. dakikada attığı gollerle 2 farklı öne geçtiği karşılaşmada ev sahibi Doğan Türk Birliği 72. ve 81. dakikada Kenan Oshan ve 90. dakikada Hasan Kanlı’nın ayağından gelen gollerle galibiyete uzanan taraf oldu. Doğan Türk Birliği aldığı galibiyet ile puanını 56’ya çıkarırken Lefke 41 puanda haftayı tamamladı. Lefke’de Kasım karşılaşmanın 83. dakikasında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.