Doğancı yolununu açılması için eylem yapıldı

Devrim DEMİR

İstimlak sorunları nedeniyle mahkemelik olan Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunda bu sabah eylem gerçekleştirildi.

Uzun süredir açılmayan Doğancı-Lefke yolunun tehlike arz ettiğini ve bir an önce ihaleye çıkılmasını isteyen bölge halkı sabah saatlerinde Doğancı çemberinde toplanarak eylem yaptı.

Eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatırlanacağı üzere dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Doğancı köyüne kadar olan bölümü tamamlanmıştı.

Tufan Erhürman’ın başbakan olduğu dönemde, hukuki engeller kaldırılmış yolun yapımı için hiçbir engel kalmamıştı.

Fotoğraflar Burhan Eraslan