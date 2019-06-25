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Doğancı 4 saat elektriksiz

Doğancı 4 saat elektriksiz

Doğancı’da Fikri Orakcıoğlu Koruluğu, Avcılık – Atıcılık Birliği ve civarının ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi bugün 09:00-13:00 saatleri arasında kesik olacak.

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Doğancı’da Fikri Orakcıoğlu Koruluğu, Avcılık – Atıcılık Birliği ve civarının ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi bugün 09:00-13:00 saatleri arasında kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle kesintinin gerçekleşeceği belirtildi.

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