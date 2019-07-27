"Doğal yaşam için çalışıyoruz, basının desteği önemli…"

Taşkent Doğa Parkı'dan Vahşi Yaşam ve Rehabilitasyon Uzmanı Ulaş Şeherlioğlu ile Herpetolog, Çevre Eğitimcisi Yrd. Doç Dr. Nazım Kaşot YENİDÜZEN Gazetesi'ni ziyaret ederek Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü Faaliyet Raporu'nu takdim etti, çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Taşkent Doğa Parkı yetkilileri vahşi yaşamla ilgili haberlerde basına büyük görevler düştüğüne işaret ederek doğal yaşamla ilgili bilinçlendirme konusunda medyanın önemine işaret etti.

Özellikle yılanlar konusunda ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Vahşi Yaşam ve Rehabilitasyon Uzmanı Ulaş Şeherlioğlu, yılanlarla ilgili toplumdaki genel algının yavaş yavaş değişmeye başladığını bunun da iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

"Yılanların öldürülmesi gereken canlılar" olduğuna yönelik yanlış bir algının yerleştiğini anlatan Şeherlioğlu bu algının kırılmasında Taşkent Doğa Parkı'nın öncülük ettiğini ve bu yönde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vahşi yaşam içerisinde yer alan her canlının önemli olduğuna işaret eden Şeherlioğlu, Kıbrıs'ta basının da desteğiyle bu yönde bilgilendirici çalışmalara katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Herpetolog, Çevre Eğitimcisi Yrd. Doç Dr. Nazım Kaşot da ziyarette yaptığı konuşmada Taşkent Doğa Parkı'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi, YENİDÜZEN ekibini Doğa Parkı'na davet etti.