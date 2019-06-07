‘Dışlanmayı’ sahneye taşıdılar

Bir grup gönüllünün Lefkoşa surlar içinde kurduğu Özgür Tiyatro, Pinokyo ve Sihirli Kamera’dan sonra bu sene perdeyi ‘Ben de varım’ oyunuyla açtı. Özlem Budak isimli çocuğun öncülüğünde yazılan ve tüm çocukların katkı koyup hazırladığı oyun dışlanmayı konu aldı. Oya Akın, Davita Günbay ve Şahin Uyanık isimli gönüllüler çocuklara oyunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde destek verdi. Bölge halkı ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği kısa oyun 6 Haziran Perşembe akşamı Arabahmet Kültür Evi'nde sahnelendi.