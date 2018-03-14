Dışişleri Bütçesinde 'Kıbrıs Sorunu' konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 68 milyon 482 bin 300 TL olarak öngörülen bütçesi görüşülüyor.



TAÇOY



UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs konusuna ilişkin tutanakların Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini ve okuyarak bilgi aldıklarını söyleyerek, teşekkür etti

Meclis’in konuları bilmesi ve tartışması gerektiğini söyleyen Taçoy, ABD’nin doğal gaz konusunu yakından takip ettiğini, Exxon’un Akdeniz’de araştırma yapacağını kaydetti. Kıbrıslı Türklerin haklarına ilişkin yeni bir tartışma mevzusu çıkmadan doğal gaz sorunun çözülmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Taçoy, Rumların olumsuz tavırlarından vazgeçmeyeceklerinin görüldüğünü belirtti.

Taçoy, doğal gaz araştırmalarının Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının ardından yapılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Hasan Taçoy, telefon ve elektrik gibi konularda güven artırıcı önlemlerin Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından reddedildiğini, bu tutumun değişmemesi halinde müzakerelerin başlamaması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gördüklerini ve anlaşmaya hazır olmadıklarını söyleyen Taçoy, bundan sonraki süreçte de anlaşmanın zor olduğuna inandığını kaydetti.

Taçoy, AB tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyerek, “Bu adada iki ayrı devlet, hepsinin de ayrı yapısı var” vurgusunda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışı temsilcilerinin sayısı konusunda da konuşan Taçoy, sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Taçoy, “Bu konjonktür değişmeli. Daha görünür bir pozisyona gelmeliyiz” dedi.

Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’nın personel sayısının artırılması gerektiğini de belirterek, “Arzumuz yurt dışı temsilciliklerini artırmak ve kendi içimizde ortak kararlar üretebilmek” dedi.

Kıbrıs Türk halkının önünün açılması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini kaydeden Taçoy, “Meclis olarak Kıbrıs meselesini daha fazla konuşursak belki çok daha farklı yerlere gelebiliriz ” dedi.



ARIKLI



YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, görevini özveriyle yerine getiren yurt dışı temsilcileri olduğu gibi, “Görev yaptığı 4 yılda KKTC’ye en ufak faydası olmayan, Dışişleri Bakanlığı’na tek bir evrak göndermeyen” temsilciler de olduğu iddiasında bulundu.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’dan temsilcilerin KKTC’nin tanıtılması için ne yaptığını araştırmasını isteyen Arıklı, “Verilen bu paralara yazık günah. Kaynakları hoyratça kullanmayalım ” ifadelerine yer verdi. Arıklı, bazı konsolosluklarda özellikle Türkiye’dekilerde ciddi ihtiyaçlar olduğunu da söyledi.



Yurt dışında Ticaret Odası üzerinden temsilcilikler açılabileceğini kaydeden Arıklı, yurt dışındaki TC Büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına temsilci görevlendirilebileceğini de kaydetti. Arıklı, “Temsilcilikleri şirketler üzerinden açmaktan vazgeçelim. Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor” dedi.



Arıklı, Kırgızistan’da yaptığı temsilcilik yıllarına da değindi ve icraatlarını anlattı. Arıklı, orada en büyük dostluk grubunu kurduklarını savundu.



TATAR



UBP Milletvekili Ersin Tatar de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesi üzerine söz aldı.



Tatar, ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’nin yurtdışında temsilcilikleri olduğunu, bunun da önem arz ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı personelinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “Lisan bilen, diplomasi bilen insanların yetişmesi lazım” dedi.



Kıbrıs konusunda da konuşan Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu önemsediğini, fırsat verilirse bu alandaki çalışmalara katkı koymak istediğini belirtti.



Mülkiyet, toprak, güç paylaşımı gibi başlıklarda sıkıntılar gördüğünü kaydeden Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiil garantisinin olmadığı mekanizmalara güvenmediğini söyledi. Tatar, “Bizi hap gibi yutarlar, sonra da özür dilerler” dedi.



Kıbrıslı Türklerin büyük haksızlığa uğradığını, ezildiğini söyleyen Tatar, “Ne mutlu ki kendi devletimizi kurduk ve özgürce yaşıyoruz. Sıkıntılar yok mudur, vardır ama bunlar aşılabilir. Yanlış bir imza bizi yok edebilir” şeklinde konuştu.



Tatar, baskılarla görüşme süreci yeniden başlarsa, hükümetin buna ne diyeceğini de sordu. KKTC’de bir hava yolu şirketinin yeniden hayat bulması gerektiğini belirten Tatar, Özersay’ın bu konuda da temaslarda, girişimlerde bulunmasını istedi.