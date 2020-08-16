Dipkarpaz'da festival iptal edildi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz'da bugün akşamüzeri yapılması planlanan festivalin iptal edildiğini duyurdu.

Coşkun, festivalin iptal edildiğini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu;

"Sevgili Halkım; Bugün akşama doğru yapılacak olan festivalimiz iptal edilmiştir. Dipkarpaz'da mevcut olan bir vakaya rastlanılmadı. Fakat tedbiri elden bırakmamak açısından yakın temasta bulunulmamasını dikkate alarak iptal ettik. Sizlerden ricam, lütfen maskesiz dışarı çıkmayınız. Herşey sağlığımız için."