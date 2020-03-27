Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede kriz masası oluşturduklarını açıkladı.

Özellikle bölge gençlerine seslenen Coşkun, “Tek bir kibriti bahane ederek markete gitmeyin, herkesin sağlığını riske atmayın” dedi.

“Çocuk bezinize dek evinize getirmeye razıyız yeter ki siz evden çıkmayın, markete dahi çıkmayın” diyen Coşkun, oluşturdukları komite aracılığı ile bölge vatandaşlarına alışverişlerine dek evlere hizmet götüreceklerini, kimsenin evden çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Coşkun, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Biz hep birlik ve beraberlikle hareket edersek, üstesinden geliriz. Sizin sağlığınız bizim sağlığımızdır.

Gönüllü 2 belediye meclis üyem, Sinem Dağ ve Nuray Karakuş ile Dipkarpaz’da kriz masası oluşturduk. 24 saat artık sizlerin hizmetinde olmayı, bire bir ihtiyaçlarınıza yetişmeye çalışacağız. İhtiyaçlarınızı oluşturduğumuz komite kararı ile evlere dek size servis yapacağız. Bu telefonlardan ihtiyaçlarınızı yazdırın. Bizler sizin 24 saat hizmetinizdeyiz.

Kaleburnu ve Dipkarpazlı vatandaşlar, ne sorununuz olursa bize bildirin. Bu hastalık bana gelmez diye düşünmeyin.

Özellikle gençler, basit şeyler için marketlere gitmeyin, sevdiklerinizi basit bahanelerle markete giderek tehlikeye atmayın. Lütfen…

Polis ve Mahkeme Başkanı ile görüştük, kimsenin hayatını tehlikeye atmaya hakkımız yoktur.

Kardeşim bile olsa sorumsuz davranırsa 14 gün karantinaya göndereceğim. Lütfen herkes bir birine sahip çıksın. Bugüne dek hep rica ile hareket ettik ama artık yeter.

Maddi ve manevi her konuda yanınızdayız, tek bir şey istiyoruz, virüsü yok edelim, evde kalın bu sorunu çözelim. Halk olarak tek istediğimiz budur. Bu günleri atlatacağız ama bu günlerde evde kalın.

Gerek Polis, gerek belediye gerekse bu kriz masası size hizmet için burada. Ama özellikle gençler, siz de bizi basite almayın. Belli bir saatten sonra marketlere gidilmesi engellenecek.

Marketlerle de konuşup karar alacağız. Marketlerden istediklerinizi bizim ekiplerimiz size taşıyacak. Kaç gün sürer bilemiyorum ama… Her şeye rağmen bir birimizi dinleyelim. Özellikle gençliği karşı çok sitemkârım. Kibrit almak için markete gitmeyi bahane etmeyin. Kendinizi kandırıyorsunuz.

Bir ailede beş vakamız oldu ama durumları hafif bir şekilde seyrediyor.

Herkes sakin olsun ve evinde kalsın. Biz herkese test yapacağız ama ‘yanımdan geçti’ diyerek de paniğe kapılmayın.

Tespit ettiğimiz arkadaşlara bakanlık ile testler yapacağız. Kimse sağlık ocağına akın etmesin, sizi yine buradan bilgilendireceğiz. Herkes sakin olsun.

Pozitif vakaları da dışlamak çok büyük hatadır. Bu toplum iyi gününde de kötü gününde de beraber olmak zorundadır. Bugün birlik beraberlik günüdür.

Bize lütfen güvenin. Ülkedeki tüm doktorlara, sağlık ekiplerine sonsuz teşekkür edip ayakta alkışlıyor, saygıyla önlerinde eğiliyorum.

İş adamları bizi aramaya başladı, bize destek verecekler, Dipkarpaz yalnız değildir diyorlar. Hepsine çok ama çok teşekkürler… Allah aşkına evden çıkmayın, çocuk bezinize kadar biz size eve getiririz.”

Dipkarpaz Belediyesi Kriz Masası:

Belediye Meclis Üyelerimiz, Gönüllü Olarak 24 Saat Görevde.

Mesai Saatleri İçerisinde, Belediyemizde Olacaklardır.

372 22 91 Direk Hat.

Sinem Dağ: 0533 864 65 68

Nuray Karakuş: 0548 848 34 85

Seyfullah Kaba: 0533 855 10 86

Fırat Borak: 0533 855 10 72