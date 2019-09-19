‘Din İşleri’ için 152 kişilik münhal

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu 15 imam istihdam edilmesi için münhal açtı. 18 Eylül 2019 tarihli karar ile açılan münhalde “Din İşleri Başkanlığı’nın personel ihtiyaçlarının karşılanması için bazı kadrolarda münhal açıldığı duyuruldu.

Münhalle; 2 Öğütmen, 50 Yüksek İmam, 70 İmam ve 30 Müezzin olmak üzere toplam 152 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu münhali eleştiren Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) ise kısa bir açıklama yapılarak, devletin öğretmen ve okul, hastane gibi ihtiyaçlarına dikkat çekerek “Hastane, okul, yol ihtiyacı yerine cami yapanlar; öğretmen, doktor, hemşire ve kamu görevlisi yerine de 150 tane din görevlisi almak için münhal çıkmakta gecikmedi. Önceliğimiz bu değil, hatırlatmakta fayda var” denildi.