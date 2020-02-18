Dikkat kesinti var!

Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde yapılacağı duyurulan elektrik kesintisi iptal edildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yeni bir açıklamayla proje çalışmalarının iptal edildiğini ve kesintiye gidilmeyeceğini duyurdu.

Daha önce elektrik kesintisine gidileceği duyurulan ancak iptal edilen bölgeler şunlar:

“Lefkoşa/Güzelyurt ana yolunun Kooperatif Gaz çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi ve Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge, Şehit Çocuğu Arsaları bölgesi, Gönyeli Belediye binasının batısı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi ve Levent İlkokulu bölgesi.”

İskele'de kesinti

İskele ve Long Beach bölgesinde yarın 09:00 ile 11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak.