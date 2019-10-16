Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), kesinti olacağını duyurdu

Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları’nın elektrik enerjisi yarın bir saat kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti sabah 10:00 ile 11:00 saatleri arasında olacak.