Dijital resimle harikalar yaratıyor

Dila ŞİMŞEK

20 yaşındaki İlayda Şehitoğlu, altı ay önce dijital çizimlerini telefon kılıfı, bardak gibi eşyalara tamamen kendi el emeği ile baskılamaya başladı.

Aynı zamanda yıllardır folklorle ilgilenen Şehitoğlu, küçük çocuklara da dans eğitimi veriyor.

“Dijital resimler çok büyük ilgi görmeye başladı”

Şehitoğlu, üniversitede grafik tasarım bölümü okuyor. Resim çizmeye çocukluğundan beri yatkın olduğunu söyleyerek, “Atatürk Meslek Lisesinde grafik tasarım eğitimi aldım ve kendimi bu alanda yıllardır geliştiriyorum. Bir ajansta da çalışıp tecrübe edindim. Altı ay önce Instagram’da designby.ilayda sayfasını açarak çizimlerimi paylaşmaya başladım. Dijital resimler çok büyük ilgi görmeye başladı. Çizimlerimi telefon kılıflarına baskı yapıyorum, bunu da paylaştığımda birçok insan yaptıklarımı çok beğendiğini söyledi” diyor.

“En iyi kılıfları, en iyi baskı yöntemini bulmaya çalıştım”

Deneme yanılma yoluyla aylardır kendini geliştiren Şehitoğlu, “Başta çizim daha kolay kılıftan silinebiliyordu. Bunun için en iyi kılıfları, en iyi baskı yöntemini bulmaya çalıştım. Ülkemizde dijital çizimleri kılıfa çıkaracak bir baskı aleti olmadığından ben kendim elle yapıyorum. Bu yaptığım çok güzel bir ilgi gördü ve ben de çok mutluyum” şeklinde konuşuyor.

“En büyük isteğim kendi ajansımı kurabilmek ve işimde daha da başarılı olmak. Şimdiye kadar aldığım güzel dileklerden ve beğenilerden çok mutluyum. Bunun ilerleyerek devam etmesini istiyorum”

“Birçok iki toplumlu projede, AB projelerinde yer aldım”

On senedir folklor dansçısı olan Şehitoğlu, şu anda küçük çocuklara dans kursları veriyor. “Küçükken folklore arkadaş çevrem sayesinde başladım. Birçok iki toplumlu projede, AB projelerinde yer aldım ve etkinliklere katılmak bana çok büyük keyif verdi. Sahne heyecanını çok sevmeye başladım” diyor.

“Şimdiye kadar aldığım güzel dileklerden ve beğenilerden çok mutluyum”

Şehitoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: “En büyük isteğim kendi ajansımı kurabilmek ve işimde daha da başarılı olmak. Şimdiye kadar aldığım güzel dileklerden ve beğenilerden çok mutluyum. Bunun ilerleyerek devam etmesini istiyorum”