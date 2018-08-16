Diablo Girne’yi salladı

Dünya dans müziğinin önemli ismi Don Diablo, önceki akşam Cage Wonderland sahnesinde binlerce eğlence severe unutulmayacak bir akşam yaşattı.

DJ Mag sıralamasında 11’inci sırada yer alan ve yine ayni listede Dans Müzik prodüktörü olarak 1. sıraya kadar yükselen Diablo, Cage Wonderland'ta izdiham yaratan kalabalık önünde hafızalara kazınacak bir performans sergiledi.

Don Diablo'ya Cage Wonderland işletmesi tarafından Kıbrıs'a özgü testi hediye edildi. Testi ile sahnede poz veren Diablo, ayni zamanda bunu sosyal medya milyonlarca hayranı ile paylaştı.