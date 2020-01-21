‘Devlet’e rağmen sahneleniyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin kurulması ile birlikte Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın repertuarından çıkardığı Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyununa sendikalar sahip çıktı.

O dönem ciddi tartışmalara sahne olan oyunun “Repertuar Kurulu” yerine bakanlıkça atanan “Edebi Kurul” tarafından yasaklandığı iddia edilmişti.



“Yangın Yerinde Kabare” oyunu, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve DAÜ-SEN’in katkıları ve desteğiyle 28 Ocak’tan itibaren her Salı saat 20:00’de KTAMS Barış Salonu’nda sahneleniyor.

Yönetmeni oyunu şu sözlerle anlatıyor: “Yangın Yerinde Kabare” oyunu, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamdaki yozlaşmayı, kirlenmeyi mizahın etkileyici ve iğneleyici dile ile yansıtır. Güldürürken düşündürmeyi ve uyarmayı amaç edinen “Yangın Yerinde Kabare” oyunu, tüm ülkenin bir yangın yerine döndüğü acı gerçeğini güldürerek, gülünçleştirerek gözler önüne serer.

Altı kısa bölümden oluşan “Yangın Yerinde Kabare” oyununu, Genç Oyuncular Memet Baydur, Vural Pakel’in oyunlarından, Aziz Nesin, Marcel Berguier ve Çetin Altan’ın makale ve hikayelerinden Yaşar Ersoy kurguladı, oyunlaştırdı ve yönetti. Oyunun müziklerini Ersen Sururi, koreografisini Melek Erdil, dekor, ışık ve yönetmen yardımcılığını Umut Ersoy yaptı. Oyunun canlı müziğini piyanosuyla Oskay Hoca icra etti. Afiş tasarımını Senih Çavuşoğlu ve Shahryar M. Alikhani yaptı. Oyunun ışık uygulamasını Hüseyin İstek, dekor uygulamasını Savaş Çiner, kostüm uygulamasını ise Tülfer Modaevi yaptı. Fotoğrafları da Harun Uçar çekti. Oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol aldı.

28 Ocak’tan itibaren her Salı saat 20:00’de KTAMS Barış Salonu’nda sunulacak “Yangın Yerinde Kabare” oyununa giriş 15 TL olup, tüm gişe geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacaktır. Biletler mesai saatleri içerisinde KTAMS sekreterliğinden temin edilebilir. İletişim: 2271775-05338659884