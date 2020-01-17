“Devlet paramı cezalı geri ödeyecek mi ?”

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da yaşayan Mustafa Özeralp, iki yıl üst üste ödediği seyrüseferi cezalı çıktığını fark etti, araştırdı. Motorlu Araçlara giderek seyrüseferinin neden cezalı çıktığını öğrenmek isteyen Özeralp, NY 211 plakalı aracına ödediği seyrüsefer parasının NY 221 plakalı kendine ait olmayan araca çıkarıldığını öğrendi.

2010 yılında aldığı ve 10 yıldır kullanımında olan aracın ‘yeni kayıt’ denilerek banka dökümü isteyen yetkililere, ödemelerinin dekontlarını ispat eden Özeralp, isyan etti.

“Memur yok yazı yazılamıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Mustafa Özeralp, Motorlu Araçlar Dairesinde yapılan hatayı bankadan aldığı dekontlarla ispat ettiğini anlattı.

Özeralp, “2017-2018 yılı seyrüseferimi çıkarmak için Motorlu Araçlara gittim. 2018-2019 yılında yine çıkardım. Daha sonra inceleme yaptım ve seyrüseferin cezalı çıktığını fark ettim. Daireye gittim durumu anlattım, 2010 yılında aldığım ve 10 yıldır kullanımımda olan aracın yeni kayıt olduğunu söylediler, şok oldum. Banka dökümlerini alarak seyrü seferimi ödediğimi ispatladım. Oranın sorumlusu bilgisayara girdi ve NY 211 yerine NY 221 plakalı arabaya adıma kayıtlı olamayan bir arabaya seyrüsefer çıkardılar. 2017 yılında yaptıkları bir hata nedeniyle ben iki kez aynı araca cezalı seyrüsefer çıkardım. 2017 yılından bu yana daha Motorlu Araçlar Dairesinden Maliye’ye ödediğim cezalı seyrüsefer parasının iadesi için yazı yazılmadı. Devlet şimdi bize kendi ceza uyguladığı gibi bana paramı cezalı mı ödeyecek geriye? Yazının neden yazılmadığını sorguladığımda memur olmadığı için hala yazının yazılmadığını söylediler” dedi.