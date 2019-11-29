Dev-İş Olağan Genel Kurulu toplandı

DEV-İŞ’in 13. Olağan Genel Kurulu bu sabah saat 10.00’da KTAMS Lokalinde toplandı.

“Mücadele İçin Sendikal Birlik” ana sloganı ile toplanan Genel Kurulda, Dünyadaki ve Kıbrıs’taki emek hareketinin sorunları ele alınacak.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok konuk sendikacının katıldı 13. Genel Kurula, 120 ülkeden 95 milyon üyesi bulunan, Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU) Başkanı George Mavrikos da onur konuğu olarak katıldı. Ayrıca Türkiye’den DİSK Maden-Sen Başkanı Tayfun Görgün, Avusturya İşçi Sendikaları temsilcileri (OGB) Azem Olcay, Marcus Strohmeler, Güney Doğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı (Retun-See) Başkanı Goran Takic ile Genel Sekreter Mitja Fabian ayni zamanda Kıbrıs’tan PEO Genel Sekreteri Pampis Kyritsis ve PEO Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulda hazır bulundu.

Toplum menfaatleri için Dev- İş ile birlikte, mücadele eden Sendikal Platform üyeleri de Genel Kurulda yer aldı.

DEV-İŞ başkanlığından ayrılan Hasan Felek’e, Dünya Sendikalar Federasyonu Başkanı George Mavrikos plaket takdim etti.

Fotoğraflar Sevgül Uludağ/ Hasan Yıkıcı