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Derya Uluğ eğlendirdi

Derya Uluğ eğlendirdi

Sevilen şarkılarına yer veren Deya Uluğ, gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuklarını eğlendirdi.

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Maxim Royal'da eğlence Türkan Arslan'ın şarkılarıyla ve Şovmen Gediz'in esprileriyle başladı. Ardından Derya Uluğ özel orkestrası eşliğinde, "Okyanus" şarkısıyla sahneye çıktı ve hayranlarıyla buluştu.

Sevilen şarkılarına yer veren Deya Uluğ, gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuklarını eğlendirdi.

 

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