Derinya’daki bariyer 5 metre taşındı

Derinya geçiş noktasındaki bariyerlerin, Kıbrıs Türk tarafınca bölgede yapılan çalışmaları kolaylaştırmak için 5 metre kadar taşındığı bildirildi.

Rum basınından Alithia gazetesi, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’in gazeteye açıklama yaparak, BM’nin kendisine bu bilgilendirmeyi yaptığını söylediğini; nöbet kulübesinin taşınmasının ise askıda olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, Karayiannis’in, Rum tarafının Derinya sınır kapısının açılması için hazır olduğunu, ancak Türk tarafının hazır olmadığını iddia ettiğini kaydetti.

Haberde, EDEK’in ise Türklerin sınır kapısının ara bölge içerisinde 10 metre kadar taşınmasını talep ettiği; ayrıca Derinya sınır kapısının açılması konusunun Rum Hükümeti tarafından bir kez daha gözden geçirilmesini talep ettiği belirtildi.