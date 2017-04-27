Derinya'da inceleme yapıldı

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde organize edilen toplantılar çerçevesinde bu sabah Derinya geçiş noktasını ziyaret etti.

CTP’nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar hakkında bilgi alan yetkililer ardından Derinya Kültür Müzesi’ni gezdi. Heyette, CTP’den Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Mağusa milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ile MYK üyesi Cemal Mert ve Dış İlişkiler Bürosu üyesi Erhun Şahali yer aldı.