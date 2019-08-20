Devrim DEMİR

Derinya geçiş noktası, açıldığı 2018 Kasımı’ndan bu yana ‘ilgi bekliyor’…

Yenilenecek diye sökülen yönlendirici tabelalar hala takılmazken, bölgedeki en büyük sorunun ise aydınlatma olduğu ifade ediliyor.

Geçiş noktasını kullanarak, Kıbrıs’ın kuzeyine geçenler tabela ve aydınlatma olmaması nedeniyle çoğu kez yönünü kaybetmekten şikâyetçi.

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai, aylardır Mağusa Belediyesi’nden tabelaların yenilenmesi için bir beklenti içinde olduklarını ancak belediyenin Derinya bölgesi ile ilgili her hangi bir adım atılmadığını savundu.

Atai: “Kıbrıslı Rumlar otobüs talebinde bulundu”

Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai, Derinya Geçiş Kapısı’ndan işlem yaptıranların Kıbrıs’ın güneyine geçtiği zaman otobüs bularak ulaşımlarının kolaylaştırıldığını kaydederek, aynı şekilde Kıbrıslı Rumların da böyle bir talebi olduğunu kaydetti.

Atai, ulaşım talebini defalarca Mağusa Belediyesi’ne ilettiklerini konuyla ilgili Turizm Bakanlığı ile de görüşüldüğünü ifade etti.

“Bölgedeki tabelaları Mağusa Belediyesi yenileyecekti. Aylardır bekleniyor, ancak yapılmadı. Bir diğer en büyük sıkıntı ise ‘Durak’.

Kıbrıs’ın güneyine geçildiği zaman otobüsle ulaşım sağlanırken, aynı şekilde bunun Derinya Geçiş Kapısında da yapılmasını talep ettik. Kıbrıs’ın kuzeyine geçenlerin kente ulaşmak için sıkıntı yaşadıklarını belediyeye ilettik, Turizm Bakanı ile görüştük.”

Aydınlatma yok, çöpler her yerde

YENİDÜZEN’e Derinya geçiş noktasındaki sıkıntıları anlatan Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai, Derinya geçiş noktasında sorunların ciddi olduğunu kaydederek, tabela ve durak noktasının yanı sıra bölgede aydınlatma ve çöplerin de ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Çevre kirliliğinin ülke genelinde önüne geçilemeyecek bir sorun olduğunu dile getiren Atai, Derinya bölgesinde aydınlatma ve nokta nokta yasak bölgelerden budanmayan ağaçların yol için ciddi bir sıkıntı olduğuna vurgu yaptı. Özellikle Kıbrıs’ın kuzeyine geçerken ciddi sıkıntılar yaşandığını, aydınlatma eksikliği ve askeri bölgede budanmayan ağaçlar nedeniyle görüş mesafesinin yetersiz olduğunu ve kişilerin yönlerini kaybettiğine değindi.