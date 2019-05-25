Denize düşerek yaşamını yitirdi!
Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, 55 yaşındaki Yusuf Karagöz, saat 13:20 sıralarında, deniz sahilinde bulunduğu sırada yaklaşık 3 metrelik duvar üzerinden muhtemelen denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, 55 yaşındaki Yusuf Karagöz, saat 13:20 sıralarında, deniz sahilinde bulunduğu sırada yaklaşık 3 metrelik duvar üzerinden muhtemelen denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yusuf Karagöz'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Etiketler : ölüm, girne, kordonboyu, yusuf karagöz
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