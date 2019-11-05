Denizde ölüm!

Yeniboğaziçi'nde bu sabah 11.00 sıralarında, adada turist olarak bulunan 71 yaşındaki Alman uyruklu Monika Edeltraud BRAENLİCH, deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.