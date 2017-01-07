Davulcu: İki yerli transfer yapacağız

Eren ŞİŞİK

K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi iyi bir noktada tamamlayan Cihangir’de teknik direktör Toygar Davulcu açıklamalarda bulundu. Davulcu, takımının ilk yarı performansından memnun olduğunu ifade ederken, iki yerli transfer yapacaklarını söyledi.

“30 puanın üzerinde tamamlardık”

Sezon başında 9 oyuncu kaybettiklerini ve 3 nokta transfer yaptıklarını ifade eden Davulcu, “Bunun yanında kendi altyapımızdan yetişen Ali Öztürk, Eser Yücel ve Hüseyin Karavezirler gibi oyunculardan da faydalandık. Bu da bizim için bu sezon adına büyük kazanç.” dedi. Davulcu, sezon başında çok çalıştıklarını ve bunun meyvelerini de sezon içerisinde aldıklarını kaydederken, “15 haftaya baktığımızda bulunduğumuz noktadan çok memnunum. Dönem dönem bazı maçlarda performans düşüklüklerine bağlı puan kayıpları yaşadık. Zaten onları da yaşamasak 30 puanın üzerinde ilk devreyi tamamlardık.”dedi.

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir’de ilk devrenin değerlendirmesini Toygar Davulcu yaptı. Takımının performansından memnun olduğunu kaydeden Davulcu, transfer çalışmalarının başladığını ve iki yerli oyuncuyu kadrosuna katacaklarını söyledi.

“Eldeki kadroyla rotasyon yapamadık”

Toygar Davulcu, kendisinin yapı olarak he daha iyiyi istediğini belirterek, “Ancak bu noktada futbolcularımın hakkını yiyemem, çok iyi mücadele ettiler ve iyi bir noktada devreyi tamamladılar.”diye konuştu. Daha fazla üzerinde oynayabileceği ve rotasyona sahip bir kadrosu olsaydı durumun daha iyi olabileceğine inandığını vurgulayan başarılı teknik adam, “Sakatlık veya cezalar sebebiyle eksik çıktığımız maçlarda puan kayıpları yaşadık. Bu noktada eldeki kadroyla iyi rotasyon yapamadık. Hep aynı oyuncuların oynaması yorgunluğu ve yıpranmışlığı getirdi.”dedi.

“Yenicami’den sonra en az maç kaybeden takımız”

Cihangir’in Süper Lig’de bulunduğu 10 yıllık süre içerisinde en başarılı ilk devreyi geride bıraktığının altını çizen Davulcu, “Baktığımızda Yenicami’den sonra en az maç kaybeden takımız ve kendi sahamızda hiç yenilmedik. Bunlar olumlu şeyler. Ciddi bir çıkış yakaladık, ancak hedefi daha yukarıya ikinci devrede çıkartıp, zirve içerisinde yer almamız lazım.”dedi.

“İki yerli transfer olacak”

Başkan Aytaç Karavezirler ve yönetim kurulu ile görüştüklerini ve iki yerli transfer, bir de yabancı transfer konusunda ortak noktada buluştuklarını ifade eden Davulcu, “İki yerli transfer kesinlikle yapacağız. Bunun yanında 1 veya 2 yabancı oyuncu transferi de olabilir. Takım içindeki dengeleri bozmayacak oyuncu takviyeleri yapacağız.”dedi.

“Ertan’ı bırakmayız”

Adı Dumlupınar’la anılan Ertan Bulut ile ilgili de konuşan Toygar Davulcu, “Takımda hiçbir oyuncuyu bırakmaya niyetimiz yok. Bu bağlamda Ertan’a da ihtiyacımız var ve takımda tutmak istiyoruz. Önümüzde lig ve kupa maçlarıyla beraber 20’ye yakın maç var. Bu yüzden her oyuncuma ihtiyacım var.”dedi. Cihangir’in bu noktalarda olması gereken bir takım olduğunu kaydeden Toygar Davulcu, birçok iyi ve iddialı takım arasından sıyrılıp buralarda olmalarının önemli olduğunu söyledi.

“En iyisi Kaymaklı, en kötüsü Yalova”

Davulcu, son olarak ilk yarıdaki enlerini sıralardı. İlk 15 haftada en kötü oynadıkları maçın iç sahadaki Yalova maçı olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, “O maçta iyi bir oyun sergileyememiştik ve sahadan beraberlikle ayrılmıştık.”dedi. Ligin ilk devresinde en iyi oynadıkları maçın ise Küçük Kaymaklı maçı olduğunu söyleyen Davulcu, “Takımım o maçta istediklerimin tümünü sahaya yansıttı. İyi futbol, saha içi duruş ve sistem olarak tüm yönlendirmelerime olumlu yanıt verdiler. Belki kazanamadık ama iyi bir oyun vardı.”diye konuştu.