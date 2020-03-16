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Davalarını tutuksuz bekleyecekler

Davalarını tutuksuz bekleyecekler

Girne’de futbol karşılaşmasında olay çıkaran futbolcular teminata bağlandı

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Girne’de oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği Futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından tutuklanan 6 futbolcu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel,  zanlılar M.Y., M.E.Y., K.Y., J.C.O., K.U., ve M.Y.,  “vahim zarar, kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ithal-i lisan ve uygunsuz davranış suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, karşılaşma sırasında, kırmızı kart gören futbolcu K.U.’nun taşkınlık yaparak hakemi darp ettiğini, daha sonra kendisini dışarı çıkarmaya çalışan 5 polis memuruna saldırarak darp ve küfür ettiğini bu sırada olaya diğer zanlıların da dâhil olduğunu belirtti.

Polis, yaşanan olaylar sırasında zanlıların K.B isimli polis memurunun burnunun kırılmasına neden olduğunu vurguladı. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

 

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