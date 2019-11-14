Davalarını cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı A.S., dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren müfettiş muavini Hüseyin Göymen, olayla ilgili bulguları aktardı.

Göymen, zanlı A.S.’nin 9 Kasım tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa'da annesi B.U.'nun kendisini kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufundaki çakı ile B.U.'nun sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle katle teşebbüs ettiğini söyledi.

Göymen, yaraladıktan sonra zanlının annesini ölümle tehdit ettiğini de belirtti. Polis zanlının ayrıca elleri ve ayakları ile annesinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini, evin giriş kapısına ve bazı eşyalara da zarar verdiğini aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.