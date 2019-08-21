DAÜ, Shanghai Ranking'e girdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2009 yılından bu yana dünya üniversiteleri sıralaması yapan Çin merkezli Shanghai Ranking’in “Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2019”un Alan Sıralamaları listesinde yer aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs adasından listeye giren tek üniversite olan üniversite, Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 76-100 bandında; İktisat Bilimleri sıralamasında 301-400 bandında; üçüncü sırada olan Boğaziçi Üniversitesi ise 401-500 bandında yer aldı.

Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShangaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/adresinden ulaşılabiliyor.