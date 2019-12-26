Darp etti 3 ay hapis cezası aldı

Girne’de 28 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen vahim zarar suçundan yargılanan Ahmet Şimşek 3 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’den oluşan heyetin baktığı duruşmada olayla ilgili olgular aktarıldı.

Kararda sanığın 28 Ekim 2019 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde aralarında çıkan tartışma sonucunda Murat Taş’ı darp edip sağ baş parmağını kırdığı ve sol omuz eklem kemiğinin de yerinden çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Olayın ardından sanığın tutuklandığı, ifadesinde Taş’ın kendisine hakaret ettiğini, üzerine yürüdüğünü söylediği kaydedildi. Ağır ceza heyeti, incelenen kamera görüntüleri ve alınan tanık ifadeleri sonucu sanığın suçu işlemesinde karşı taraftan tahrik unsuru olduğunu belirtti. Heyet, sanığın sabıkasız oluşunu, ayrıca tahrik unsurunun bulunmasını dikkate alarak sanığa 3 ay hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.