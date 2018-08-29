Dağılmış aileler için "Arabuluculuk Kurumu” oluşturuldu

Kıbrıs Cumhuriyeti’inde son 3 yıl içerisinde, 33 çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, ebeveynleri boşanmış çocukların, velayet davasının sonuçlanmasına karşın, yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kaçırılmakta olduğunu ve 33 kaçırma olayından 12’sinin, olumlu şekilde sonuçlandığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs’ın güneyinde bu gibi durumlarla baş edilebilmesine yönelik, “Arabuluculuk Kurumu” oluşturulduğu ve kurumun, dün itibarıyla resmen göreve başladığı da belirtildi.

