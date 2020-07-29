Cypfruvex, valensiya ürün bedellerini ödedi

Cypfruvex, valensiya ürün bedellerinin bugün itibarıyla ödendiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 narenciye sezonunda valensiya ürünlerini Cypfruvex sıkma tesislerine veren üreticilerin ürün bedelleri banka hesaplarına yatırıldı.

Ayrıca narenciye ürünlerini hasat eden ekipler ve iç nakliyeyi gerçekleştiren kamyoncular da ödendi.