Cypfruvex, valensiya ürün bedellerini ödedi
Cypfruvex, valensiya ürün bedellerinin bugün itibarıyla ödendiğini duyurdu.
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Cypfruvex, valensiya ürün bedellerinin bugün itibarıyla ödendiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 narenciye sezonunda valensiya ürünlerini Cypfruvex sıkma tesislerine veren üreticilerin ürün bedelleri banka hesaplarına yatırıldı.
Ayrıca narenciye ürünlerini hasat eden ekipler ve iç nakliyeyi gerçekleştiren kamyoncular da ödendi.
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