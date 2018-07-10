'Cumhurbaşkanlığı seçiminde, kendi adayımız olacak'

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, partilerinin 2020’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “kendi adayı ile yarışacağını” belirtti.

24 Haziran Yerel Yönetim Seçimleri sonrasında Kanal Sim’e değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Sorakın, seçim sonucunda meclis üyeliklerine bakıldığında CTP’nin 7 Ocak Erken Genel Seçimlerine göre oylarını % 11 civarında artırdığına vurgu yaptı.

Son yapılan Yerel Yönetim seçimlerinde CTP’nin, ittifakın “doğru dürüst” uygulandığı yerlerde karşılığını aldığını anlatan Sorakın, “bu ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansır mı?” şeklindeki soruya karşılık Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı olduğuna işaret etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 2020’de yapılacak olan seçimde CTP’nin kendi adayını çıkaracağını belirterek, ilk turda sonuç alınamaz ise ittifakın o zaman gündeme gelebileceğini anlattı.