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Cumhurbaşkanlığı, 'Paris daveti yok'

Cumhurbaşkanlığı, 'Paris daveti yok'

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki liderlerle gerçekleştirmesi öngörülen 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadığını açıkladı

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Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki liderlerle gerçekleştirmesi öngörülen 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadığını açıkladı.
TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, BM Genel Sekreteri’nin görüşmeye ilişkin herhangi tarih ve yer değerlendirmesi yapmadığı belirtildi.
Kıbrıs'ın güneyindeki basında yer alan haberlerde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve  Nikos Anastasiadis’e,  cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğu iddia edilmişti.

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Guterres’ten liderlere Paris’te görüşme davetiGuterres’ten liderlere Paris davetiKıbrıs'ın güneyindeki basın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e,  Cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğuna işaret etti.