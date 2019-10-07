Cumhurbaşkanlığı, 'Paris daveti yok'

Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki liderlerle gerçekleştirmesi öngörülen 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadığını açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, BM Genel Sekreteri’nin görüşmeye ilişkin herhangi tarih ve yer değerlendirmesi yapmadığı belirtildi.

Kıbrıs'ın güneyindeki basında yer alan haberlerde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e, cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğu iddia edilmişti.