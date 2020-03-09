“Cumhurbaşkanı içerideki işlerin gailesini de çekmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının artık içerideki ve dışarıdaki tüm konularda daha aktif olmak zorunda olduğunu söyledi.

“10-15 AYLIK HÜKÜMETLERLE CİDDİ ADIMLAR ATAMAZSINIZ”

Erhürman konuşmasında “Hükümetlerin kısa ömürlü olmalarından dolayı, orta ve uzun soluklu projeler yapılamıyor. Bir örnek verecek olursak, Sayın Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince 5 başbakan değişti. Bu şartlar ve koşullarda uzun soluklu projelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

“10-15 aylık hükümet dönemlerinde ciddi adımları da atamazsınız.” diyen Erhürman, KKTC’nin istikrara ihtiyacı bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı’nın 5 yıllık istikrarlı, kesintisiz, koalisyon ortaksız, erken seçimsiz döneminde içerideki olaylarla da ilgilenmek ve liderlik yapmak zorunda olduğunu, bunun için gerekli anayasal yetkisinin de bulunduğunu dile getirdi.

“DEVLET POLİTİKASI LAFININ TÜRKÇE’DEKİ KARŞILIĞI İSTİKRARDIR”

Erhürman konuşmasında “Eczacılıkla ilgili politikalar, devlet politikası olmak zorundadır. Sporla ilgili yapılan bütün şuralarda gündem, sporun devlet politikası olmasıdır. Eğitim de devlet politikası olmalıdır. Yani hükümetler değiştiği zaman o politikalar değişmemeli. Hangi hükümet gelirse gelsin, o hükümet uygulamalı. Bunun Türkçe’deki karşılığı istikrardır. Biz de bu istikrarı sağlamak istiyorsak, bu işin içinde Cumhurbaşkanı olmadığı takdirde biz bunu başaramayacağız. Cumhurbaşkanı eğer toplum lideriyse bu işlerin de gailesini çekmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

“5’Lİ KONFERANSTAN ÇÖZÜMÜN KAPISINI ARALAYARAK ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı makamının artık çok daha aktif olmak zorunda olduğunu da dile getiren Erhürman, önceliğin Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi olduğunu, bunun için de canla başla çalışmak gerektiğini kaydetti.

Erhürman şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci bittikten sonra biz 5’li konferansa hazırlıklı gitmek için çalışacağız. Biz tüm tarafların masaya nasıl ve nelerle geleceğini önceden bilerek, o masaya sonuç almak için oturacağız. Anastasiadis’in siyasi eşitlik gibi daha önceden onlarca kez konuşulmuş bir konuyu öne sürerek o masadan kalkmak gibi niyeti var mı yok mu, onu bileceğiz ve öyle gideceğiz. Neden? Çünkü biz artık bu konferanstan çözümün kapısını aralayarak çıkmak istiyoruz. O yüzden çok ciddi bir hazırlık evresine ihtiyacımız var.”

“Bizim tüm çözüm çabalarımıza karşın yine de arzu ettiğimiz çözüme ulaşamazsak, o zaman da çözüme hazırlanmak ve çözüme kadar kendi ayaklarımız üzerinde durmak için çalışmalıyız. Çünkü biz eğer dik durmak istiyorsak, öncelikle kendi ayaklarımız üzerinde durabilmeliyiz.”