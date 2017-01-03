CTP ve TDP Milletvekilleri İZAHAT istedi!

Meltem SONAY

Barbaros Şansal’ın apar topar sınır dışı edilmesi Meclis Genel Kurulu’nda GÜNDEM oldu. CTP ve TDP Milletvekilleri Hükümet’ten ‘APAR TOPAR SINIRDIŞI’ için İZAHAT istedi.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler bunun ‘kabul edilemez’ olduğuna işaret ederken, Hukukçu Milletvekilleri’nden CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Yabancılar ve Muhaceret Yasası’na göre ortada bir ‘belirsizlik’ olduğuna işaret etti.

Özdenefe: “Sınır dışının gerekçeleri nedir? Bize gerekçesini İZAH EDİNİZ”

Özdenefe mevcut yasaya göre, ihraç kararı alınması için, kamu yararı için gerekçeli alınması gerektiğine değindi, bakanlıkça yapılan açıklamanın ‘tatmin edici olmadığını’ ifade etti, konuyla ilgili İZAHAT istedi.

Özdenefe’nin açıklamaları şöyle:

“Tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır. Şansal daha önce işlediği suçla ilgili yasaya göre ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmedi ama dün aniden, APAR TOPAR sınır dışı edildi. Bu sınır dışının saatleri dahi bilinçli bir şekilde duyuruldu belirli kaynaklar tarafından.

Sınır dışı gerekçeleri nedir? Biz yasaya baktığımızda görmüyoruz ve izahat istiyoruz. İnsanların apar topar sınır dışı edilmesi ve belki de ağır yaralanmalarına neden olmak hiç komik değil Sayın Serdar Denktaş.

Derya: “Kutlu Evren bu soruları soran halka hesap vermeli”

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ise İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in Meclis’e gelip bu soruları soran halka hesap vermedi gerektiğine vurgu yaptı.

Derya’nın açıklamaları şöyle:

“Kutlu Evren’in buraya gelecek ve bu soruları soran halk adına hesap verecek. Görüşlerini ifade etti diye insanları kelle paça atmak kimsenin harcı değildir. Bertan Zaroğlu denilen şahıs bu ülkede bir partinin siyasi başkanıdır, Barbaros Şansal linç edildiği için Facebook’ta tebrik kabul ediyor. Başbakan Yardımcısı olarak soruşturma açılması için girişim yapacak mısınız? Şiddet ve linç kültürünün tırmandırılması için bir fiil çaba gösterilmektedir.”