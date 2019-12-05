CTP Parti Meclisi aday gösterme kararını teyit etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) toplantısında cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir önceki PM tarafından alınan partinin aday gösterme kararını teyit etti. Parti tüzüğüne göre tamamlanması gereken sürecin devam ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde Genişletilmiş Parti Meclisi’nin toplanacağı ve seçimlere katılacak adayın açıklanacağı bildirildi.