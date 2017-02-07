Meltem Sonay

Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Raporu üzerine söz alan CTP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman, böyle bir komite çalışması, böyle bir rapor olamayacağına işaret etti, bu rapora imza atan Ersin Tatar Zorlu Töre ve Hüseyin Alanlı’nın TARİHE GEÇECEĞİ’ni ifade etti.

Komite’de görüşülmeyen şeylerin raporlara girdiğine vurgu yapan Erhürman, bunun SAHTECİLİK olduğuna vurgu yaptı, rapora imza atan Ersin Tatar Zorlu Töre ve Hüseyin Alanlı hakkında SORUŞTURMA başlatılması gerektiğine değindi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Bu raporun imza atan Tatar, Töre ve Alanlı tarihe geçecekler. Bir master tezi olsa hiç savunmaya alınmayacak kadar reddedilecek bir raporla karşı karşıyayız. Bu komitenin araştırma görev alanı uçuşların sonlandırılmasını araştırmaktı. Yapılan tespitlerin hiçbiri uçuşların sonlandırılmasına ilişkin değil.

Raporda ele alınan konuların hiçbiri uçuşların sonlandırıldığı döneme ilişkin değil. Raporun tamamı 2006-2009 dönemiyle ilgili. Bu dönemle ilgili sadece 2 kişi dinlendi. Geriye kalan dinlenen insanlar bu dönemde çalışan insanlar değil.

Bu kadar tuhaf bir komite çalışması var mı meclis tarihinde çok merak ediyorum. Böyle bir komite çalışması olmaz. Böyle bir rapor da olmaz.

Tatar ve Alanlı "biz bu raporu okumadık" diye komite toplantısında yalvarıyorlar. CTP’li üyeler toplantıyı terk ediyor. Tatar ve Alanlı da okumadıkları raporun altına imza atıyorlar.

Tam bir komedi. Trajikomik bir durumla karşı karşıyayız.

2009-2010 dönemine hiç değinmeden 2004'leri anlatarak bir rapor yazacaksınız.

Bu kadar gayri ciddi bir komite "bir şeyi" olarak ortaya çıkıyor bu rapor. Çalışma demeye dilim varmıyor.

Tarafsız bir rapor yaptığınızı iddia edip daha da büyük bir usulsüzlük yaparak bunu Meclis’e dağıtmadan basına vereceksiniz. Salt bu sebeplerle görüşmeye nefes tüketmeye değecek bir rapor değil. Bu rapor adı verilen "şeyden" çok daha anlamı şeyler yazılıdır Çakıcı ve CTP’li arkadaşların yazdığı raporlarda…

Komite’de görüşülmeyen şeyler rapora yazıldı. Sizin hakkınızda soruşturma başlatılması lazım, bu sahteciliktir.”