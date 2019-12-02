CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Ekonominin önünde iki yeni risk var”

Meltem SONAY

‘Ekonominin önündeki yeni riskler’ istemi ile kürsüye gelen Erhürman, Atlasglobal’in uçuşlarını durdurması ile bilet fiyatlarının artası ile turizmde öngörülemeyen düşüşler olabileceğine işaret etti, Hükümet’in düşüncesini sordu.

Ekonomide son dönemde gelir kaynaklarını güneyden kuzeye geçişle artan gelir olduğuna işaret eden Erhürman, güneydeki ‘tüzük hazırlığı’nın hem bu gelirleri azaltma, hem de iki toplum arasındaki ilişkiler açısından engel olabileceğine işaret etti.

Bu konuda BM nezdinde girişim başlatılabileceğini kaydeden Erhürman, geç kalınmaması için hızla harekete geçilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. bu iki konuda hükümetin düşüncelerini ve atmayı planladığı adımları sordu.

“Spekülasyondan şikayet ederken spekülasyon…”

Çöken inşaata ilişkin de konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bilgilere doğru biçimde ulaşma kaygısı taşıdıklarını ifade etti, bağımsız bir komisyonun ortaya koyacağı rapora işaret etti.

Eğitim Bakanlığı’nın bu süreçte binanın teknik yapımı ile ilgili dahli olmamasına karşın açıklamaların Eğitim Bakanlığı’ndan gelmesini eleştirdi, yetki kimdeyse ondan bilgi alınması gerekliliğini kaydetti.

Eğitim Bakanı’nın ‘Buradaki hata işçi hatası’ gibi yargılara da vardığını söyleyen Erhürman, spekülasyondan şikayet ederken Bakan’ın kendi tarafından spekülasyon yapıldığına işaret etti. CTP Başkanı Erhürman, bu konunun doğru biçimde ele alınmadığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Ek sefer için slot ayarlaması…”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kıbrıs’ın kuzeyine uçan 3 havayolu şirketi ile görüştüklerini, bunlardan birinin sefer sayılarını artırmak için ‘slot’ ayarlamasına başladığını, diğerlerinin de sıcak baktığını kaydetti.

Türkiye Sivil Havacılığın da süreci takip edildiği, şu anda bir iflasın olmadığını ve önce durum takibi, tespiti yapılacağı yönünde bilgi verdiğini ifade eden Atakan, mağdurların tazminatlarına ilişkin de adımlar atılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay:

“Hem BM, hem de AB ile temasa geçildi…”

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ın güneyinin Yeşil Hat Tüzüğü’nde bir takım alt düzenleme yolu ile bir takım sıkıntılar yaratacak adımlar atıldığını ama henüz resmi bir açıklama da yapılmadığını kaydetti.

Hem BM, hem de AB yetkilileri ile temasa geçildiğini söyleyen Özersay, ‘Düşmanca bir tavır sergilemek istemediklerini’, tam anlamıyla ne yapılacağının görüşmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Şu an için ‘yasa dışı göçle ilgili tedbir’ aldıklarını söylediklerini ifade eden Özersay, giderek artan mülteci meselesi ile ilgili tedbir almak isteniyorsa, işbirliği yapmaya hazır olunduğuna ilişkin çağrı da yaptıklarını söyledi, konunun yakın takiplerinde olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar:

“Direk uçuşun da, ticaretin de olmamasının nedeni Rum vetosudur”

Başbakan Ersin Tatar, tüm gelişmeleri yakından izlediklerini, büyük bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini belirtti. Atlasglobal’in durdurduğu seferlerin diğer havayolu şirketleri ile doldurulabileceğini, yeni sezona kadar da düzene gireceğini düşüncesini belirten Tatar, Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili ise ‘Rum tarafının yine iyi niyetten yoksun’ olduğunu savundu.

‘Pasaport meselesi’ne de değinen Tatar, bazı partilerin önerisi ile ‘bir takım şartlar’ getirilmek istendiğini, bunun zihniyetin görülmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında da ‘KKTC Ekonomisinin baltalanması’ düşüncesi ile adın atılmaya çalışıldığını söyleyen Tatar, “Böyle oyunlara gelmeyiz. Gerekli önlemlerin alınması için BM nezdinde görüşmeler yapacağız. Onların dünyayla her türlü bağlantısı var. Kıbrıs Türk Halkı’na direk uçuşu bile çok gördüler… Direk ticaretin olmamasında da sebep Rum tarafını vetosudur. Temaslarımızı devam ettireceğiz, haklarımızı da aramaya devem edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toros: “Ne yazık ki açıklamalarınız doyurucu değil”

Başbakan Ersin Tatar, ‘açıklamalarını doyurucu bulmadığını’ ifade eden CTP Milletvekili Fikri Toros’un doğum gününü de Meclis Kürsü’nden kutladı. Toros, havayolu şirketinin uçuşunu durdurması ile ciddi sıkıntı ve mağduriyet yaşanacağına işaret etti, Başbakan’dan ‘başka yollar arandığına ilişkin’ açıklama beklentisini belirtti.

Ersin Tatar, brexitten sonra daha fazla İngiliz’in Kıbrıs’ın kuzeyine yerleşeceği beklentisini de belirtti, direk uçuşun önemine değindi.

Erhürman: “Başbakan olarak somut sorulara, somut adımlarını öğrenmek istiyoruz”

“Başbakan olarak somut konulardaki somut girişimlerinizi soruyoruz” diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ben somut bir şey sormadım, bütçe döneminde somut şeyler duymayı umut ediyorum. Temennilerinize saygım var ama Başbakan olarak temennilerinizin ötesinde somut adımlarınızı öğrenmek istiyoruz” dedi.

Turizm Bakanı Üstel: “Onurair ile görüşüyoruz”

Turizm Bakanı Ünal Üstel, henüz netleşmediği için açıklama yapmak istemediğini ancak Onurair ile görüşüldüğünü söyledi. Mağduriyetin giderilmesi için charter sefer yapan şirketlerle de görüşmeler olduğunu belirtti.