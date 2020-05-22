Creditwest’den müşterilerine ek kolaylık Taksit tutarları küçülüyor

Creditwest Bank, Mart ortasından bu yana ülkemizi etkisi altına alan, ekonomik olarak tüm kesimleri etkileyen virüs salgını ve beraberinde dövizin yükselmesiyle yaşanan mağduriyeti giderebilmek amacıyla önlemler almaya devam ediyor. Creditwest Bank, yabancı para cinsinden bireysel kredi kullanan müşterilerinin talebi doğrultusunda vade uzatma ile bir yıl boyunca sadece faiz ödemeli taksit küçültme, TL cinsinden bireysel kredi kullananlar için ise vade uzatma kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında taksit küçültme uygulaması için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 olarak belirlendi. Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre taksit küçültme uygulamasından yararlanan müşterilerden herhangi bir masraf alınmıyor.

Yabancı para cinsinden tüm taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi olan müşterilerine vade uzatması yapılarak taksitlerin düşürülmesi veya 1 yıl boyunca sadece kredi faizi ödenmesi seçeneklerini sağlıyor.

TL cinsinden kredi kullanmış müşteriler ise vade uzatarak taksit tutarlarını küçültebiliyor.

Taksit küçültme kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler internet/mobil bankacılığından veya müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek talepte bulunabilirler.

Creditwest Bank’ın müşterileri için aldığı diğer önlemler:

- Local Pay üye işyerleri komisyon ve masraf ödemeden yaptıkları satıştan elde ettikleri para ayni anda hesaplarına geçirildi.

- Local Pay kullanıcılarına yaptıkları harcamalardan hiçbir komisyon ve masraf alınmadan aybaşlarında ödeme yapabilmesi sağlandı.

- Mobil Ödeme Sistemi kullanıcılarına Local Pay üzerinden günlük ihtiyaçların karşılanması ve sağlıklı bir şekilde temassız ödemeyi desteklemek amacı ile sıfır masraflı ve kefilsiz olarak tek tıkla 2000 TL ye kadar Digital Limit kullanımı sağlanmıştır.

-Tüm taksitli bireysel ve ticari kredi ödemeleri ertelenmiştir. İlk ödeme 1 Temmuz 2020’de gerçekleşecektir.

-Emekli maaşı alan müşterilere ücretsiz Banka Kartı hazırlanarak kendilerine iletilmiştir,

-Mobil ve İnternet Bankacılığı uygulaması üzerinden para transferleri ücretsiz hale getirildi, müşterilerin uygulamalarda kullandığı internet ise ücretsiz olarak sağlanmıştır.

- Mevcut Kredi Kartı limitleri %25 oranında arttırıldı

-ATM’lerinden para çekme limiti yükseldi, kart faizleri ve asgari ödeme %1’e düşürüldü,

-Tüm Bankacılık işlemleri Mobil ve İnternet Bankacılığı, West Notifier uygulamaları üzerinden uzaktan yapılacak şekilde düzenlendi.

-Şubelerde ve ATM’lerde rutin dezenfekte işlemleri sürmekte, çalışan ve müşterilerler arası gereken sosyal mesafe korunuyor.