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'Covid- 19 testi kontrol edilmeden bindik'

'Covid- 19 testi kontrol edilmeden bindik'

Ercan'a bugün düzenlenen seferlerden biriyle adaya gelen tanınmış modacı Barbaros Şansal, twitterdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindiklerini söyledi

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Ercan'a bugün düzenlenen seferlerden biriyle adaya gelen tanınmış modacı Barbaros Şansal, twitterdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindiklerini söyledi. Şansal, Ercan'da karşılaştığı Turizm Bakanı Kutlu Evren'e de durumu aktardığını belirtti.

 

Fotoğraf Burçin Aybars

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