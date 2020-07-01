'Covid- 19 testi kontrol edilmeden bindik'
Ercan'a bugün düzenlenen seferlerden biriyle adaya gelen tanınmış modacı Barbaros Şansal, twitterdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindiklerini söyledi
A+A-
Ercan'a bugün düzenlenen seferlerden biriyle adaya gelen tanınmış modacı Barbaros Şansal, twitterdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Covid- 19 testi kontrolü yapılmadan uçağa bindiklerini söyledi. Şansal, Ercan'da karşılaştığı Turizm Bakanı Kutlu Evren'e de durumu aktardığını belirtti.
Fotoğraf Burçin Aybars
Bu haber toplam 712 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
İlk uçak indi: "11 kişi karantinaya alındı"İstanbul'dan gelen ilk uçak Ercan'a 02.30'da indi. Risk grubu ülkelerden gelen 11 kişinin karantinaya alındığı ifade edildi. Uçakta bulunan 165 yolcu ile 2 bebek "çifte PCR" uygulaması ile ülkeye giriş yaptı. Bir yolcu PCR ibraz etmedi.