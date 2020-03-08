Coronavirüs salgını can almaya devam ediyor

Çin’deki Coronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Covid-19 vakası saptandı. Virüs, Avrupa'da da pank yaratmaya devam ediyor. İtalya'da hükümet virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini karantinaya alacağını duyurdu. Fransa'da ise ölenlerin sayısı 16'a yükseldi. Arjantin'de de Coronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

ARJANTİN'DE İLK ÖLÜM

Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü doğrulandı.

BULGARİSTAN'A DA SIÇRADI

Bulgaristan’da ilk Coronavirüs vakası ortaya çıktı. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Coronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEHİRLERE KARANTİNA

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

Covid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri görüştü.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Covid-19 vakası saptandı.

MOLDOVA'DA İLK VAKA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.



Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.

FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 16'A YÜKSELDİ

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

YUNANİSTAN'DA VAKA SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının bir günde 14 artarak, 45'e yükseldiğini açıkladı.

Çin’de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.

Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.

Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip Coronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.