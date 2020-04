Corona virüs tedavisi gören 185 binden fazla kişi iyileşti

Dünyada Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 900 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 45 bini aştı. Coronavirüs tedavisi gören 185 binden fazla kişi ise iyileşti.

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi. İngiltere'de can kaybı sayısı 2 bin 350'yi aştı.

İşte koronavirüs salgınında dünya genelinde yaşanan son gelişmeler:

Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi

İngiltere'de 29 Haziran-12 Temmuz arası düzenlenmesi planlanan 2020 Wimbledon Tenis Turnuvası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi.

Turnuva, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan sonra Covid-19'dan dolayı bu yıl iptal edilen en büyük spor organizasyonu oldu. Tenis turnuvasının ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, Yaz Olimpiyat Oyunları 2021'e ertelendi.

Almanya'da alınan önlemlerin süresi uzatıldı

Alman Başbakan Angela Merkel, salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin 19 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Merkel, 16 bölgenin liderleriyle yaptığı telekonferansta, 14 Nisan'da uygulanan önlemleri yeniden gözden geçireceklerini ifade etti.

İtalya'da 13 bin kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi

İtalya'yı 8 bin 464 can kaybıyla İspanya ve 4 bin 055 can kaybıyla ABD takip ediyor. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 305 can kaybıyla dördüncü sırada yer aldı.

Fransa'da da ölenlerin sayısı arttı

Fransız yetkililer, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldiğini duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Covid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 36'ya, vaka sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

İtalya'da sokağa çıkma kısıtlaması 13 Nisan'a kadar uzatıldı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde üç haftadır uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 13 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Speranza,"Görülen ilk olumlu işaretleri, ‘salgının bittiği’ şeklinde yorumlamamalıyız. Bize ulaşan veriler, aldığımız radikal kararların etkili olduğunu ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor" diye konuştu.

İtalya, Avrupa'da Covid-19 salgını sürecinde en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü ülke. Şu ana kadar ülkede 105 bini aşkın vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle en az 12 bin kişi hayatını kaybetti.

New York'ta Covid-19 ölümleri 1000'i geçti, ABD toplam vaka 189 bin

ABD'de yeni tip korona virüs (Covid-19) kaynaklı vakaların en çok görüldüğü New York şehrinde ölüm rakamı 1000'i geçti.

New York eyaleti genelinde 1,714 ulaşan ölüm sayısı ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde 4 bine yükseldi

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

ABD genelinde ise Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Beyaz Saray sağlık ekibinden, ABD'de 100 ila 240 bin kişinin öleceği tahmini

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Birx ve Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.

Doktor Birx konuşmasında, "Yayımladığımız önlemlere uyulursa, 100 ila 240 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Aynı zamanda Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Doktor Fauci ise, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs (nedeniyle hayatını kaybetti.

13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.

Aile, çocuklarının bilenen bir sağlık sorunun bulunmadığını ve virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını kaydetti.

İngiliz basında yer alan haberlerde ise cenazenin henüz aileye teslim edilmediği, çocuğun yaşı ve eşlik eden sağlık sorunu olmadığı için otopsi yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

Kudüs'te 'Palmiye Pazarı yürüyüşü' iptal edildi

Hristiyanların Hazreti İsa'nın Kudüs'e girişini kutladıkları Palmiye Pazarı Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Kudüs'te bulunan Latin Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, her yıl Et-Tur'daki Beyt Faci Manastırı'ndan başlayıp eski şehir bölgesindeki Saint Anne Kilisesi'nde son bulan ve binlerce Hristiyanın katıldığı yürüyüşün Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Hristiyan inancına göre Paskalya'dan önceki son pazar, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayram olarak kutlanıyor.

İsrail'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20, vaka sayısı 5 bin 358 olarak açıklanmıştı.

Burundi'de ilk Covid-19 vakaları görüldü

Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

Eski Marsilya Futbol takımının başkanı Senegal'de Covid-19'dan öldü

Fransız futbol takımı Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf, Senegal'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Mane'den kasabasına Covid-19 hastanesi

Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.

Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.

Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve finansmanın tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, Kovid-19 hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.

El Salvador'da Covid-19 nedeniyle ilk ölüm

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Covid-19 salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Kovid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

Kanada'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100'e çıktı

Kanada'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 40 artarak 100'e ulaştı.

Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı, son iki günde 5 bin 655'ten 8 bin 490'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 artışla 100'e çıktı.

Başbakan Justin Trudeau da düzenlediği basın toplantısında, sağlık kuruluşlarında solunum cihazı ve koruyucu ekipman ihtiyacı olduğunu söyledi.

Trudeau, başta solunum cihazı ve N-95 tipi maske olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli malzeme ve ekipmanların ülke içinde üretilmesi için 2 milyar dolar ödenek tahsis edildiğini dile getirdi.

Kaynak: TR. EURONEWS