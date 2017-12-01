“Çok hızlı müdahale ettik, ancak kurtaramadık”

“Bu tarz 2 bini aşkın işlem yaptım, ilk kez böyle bir atraksiyon gördüm, çok üzgünüz”

“Doktor hatası” ve “Özel hastanedeki teçhizat eksikliği” iddialarına ortaya konsa da, ameliyatı yapan doktor, “Çok hızlı müdahale ettik, her şeye rağmen kurtaramadık” dedi.

Ameliyatı yapan Doktor Mustafa Kalfaoğlu “Safra yollarına girmeye çalışırken, bağırsakta küçük bir yırtık meydana geldi. Hasta ameliyattan sonra kötüleşince tomografi çekmek istedik, Mağusa’da ne özel ne de devlette tomografi cihazları çalışmadığı için alıp Lefkoşa’ya gittik, delikten sızma olduğunu gördük, hemen 36 saat içinde ameliyata aldık ama bakteri septik şoka yol açtı ve hasta bu şoktan çıkamadı.”

Fehime ALASYA

Safra kesesinden geçirdiği operasyon sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren ve ardından hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem’in ameliyatını gerçekleştiren doktor Mustafa Kalfaoğlu ihmal iddialarını kabul etmedi, “Bu tarz 2 bini aşkın işlem yaptım, ilk kez böyle bir atraksiyon gördüm, çok üzgünüz” dedi.

Mustafa Kalfaoğlu “Safra yollarına girmeye çalışırken, bağırsakta küçük bir yırtık meydana geldi. Hasta ameliyattan sonra kötüleşince tomografi çekmek istedik, tomografi cihazları çalışmadığı için alıp Lefkoşa’ya gittik, delikten sızma olduğunu gördük, hemen 36 saat içinde ameliyata aldık ama bakteri septik şoka yol açtı ve hasta bu şoktan çıkamadı. Mağusa bölgesindeki tomografi cihazları, tesadüfen arızalıydı, tanı koymak için hastayı Lefkoşa’ya aldık” dedi.

Cenaze töreninde YENİDÜZEN’e konuşan bazı yakınları, yapılan operasyonda hata olduğu ve bu hatanın belirlenmesi için erken zamanda tomografi çekilmediğini, ameliyatın yapıldığı hastanede tomografi cihazının olmadığını ileri sürdü.

“Ameliyatın yapıldığı özel hastanede tomografi çekecek cihaz yokmuş, bozukmuş…”

Cenazedeki gözü yaşlı bazı aile yakınları “Ameliyat sonrası komplikasyon yaşanmış ve bu komplikasyon sonucunda da tomografiye ihtiyaç duyulmuş. Fakat ameliyatın yapıldığı özel hastanede tomografi çekecek cihaz yokmuş, bozukmuş… O zaman bu işlemi yapmayın, madem gerisini takip edemeyeceksiniz ameliyatı da yapmayın. O zaman tomografi çekebileceğiniz tam teşekkürlü bir hastanede bu ameliyatı yapın. Bu şekilde çalışan bir hastane nasıl olur da denetlenmez. Çok basit bir operasyon için girilen bu ameliyatta biz yakınımızı kaybettik, bu olur şey değil…” diyerek yaşananlara isyan etti…

“Tomografi cihazları, tesadüfen arızalıydı”

Genel Cerrahi Uzmanı olan Dr. Mustafa Kalfaoğlu, yaşananlarla ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Özerdem’in geçirdiği operasyonlar hakkında bilgi veren Kalfaoğlu, yaşananların çok hızlı geliştiğini, tüm müdahalelerine rağmen hastanın kurtarılamadığını ifade etti.

Ameliyat sonrası terslikler yaşanmasından ötürü hastaya tomografi çekilmesi gerektiğini, bunu da Mağusa bölgesindeki tomografi cihazlarının arızalı olduğu için Lefkoşa’da yapıldığını ve Lefkoşa’daki devlet hastanesinde hastanın ameliyata alındığını ifade etti.

Üzgün olduğunu belirten Kalfaoğlu; “Sadece safra yolları genişti, tümör var mı diye baktık. Bu olay biz safra yollarına girmeye çalışırken oldu. Safra yollarına girmek için deme yaptığımız esnada işlem sırasında küçük bir yırtık meydana geldi. Hasta ameliyattan sonra kötüleşince tomografi çekmek istedik, tomografi cihazları çalışmadığı için alıp Lefkoşa’ya gittik, delikten sızma olduğunu gördük, hemen 36 saat içinde ameliyata aldık ama bakteri septik şoka yol açtı ve hasta bu şoktan çıkamadı.

Mağusa bölgesindeki tomografi cihazları, tesadüfen arızalıydı, tanı koymak için hastayı Lefkoşa’ya aldık” dedi.

“Mağusa bölgesindeki tomografi cihazları, tesadüfen arızalıydı, tanı koymak için hastayı Lefkoşa’ya aldık”

“Yapılanlar ERCP işlemiydi, yani safra yolunda olan bir işlemdi... İşlemi yaparken bağırsakta küçük bir yırtık açıldı. Genelde olağan bir komplikasyondu, sonrasında hasta fenalaştı, ameliyat yaptık ve oraya bulaşan mikrobu kontrol edemedik. Hastada septik şok gelişti ve bu şoktan çıkamadı. Bu tarz 2 bini aşkın işlem yaptım, ilk kez böyle bir atraksiyon gördüm, çok hızlı yayıldı ve hiçbir türlü tedaviye cevap vermedi.

Gereken her işlemi yaptık, çok üzgünüz.

Sadece safra yolları genişti, tümör var mı diye baktık. Bu olay biz safra yollarına girmeye çalışırken oldu. Safra yollarına girmek için deme yaptığımız esnada işlem sırasında küçük bir yırtık meydana geldi. Hasta ameliyattan sonra kötüleşince tomografi çekmek istedik, tomografi cihazları çalışmadığı için alıp Lefkoşa’ya gittik, delikten sızma olduğunu gördük, hemen 36 saat içinde ameliyata aldık ama bakteri septik şoka yol açtı ve hasta bu şoktan çıkamadı.

Mağusa bölgesindeki tomografi cihazları, tesadüfen arızalıydı, tanı koymak için hastayı Lefkoşa’ya aldık.

Ameliyattan sonraki süreçte önce hastayı izledik, ilk belirtiler stabildi. Sonra kötüleşti, tomografi çekmek istedik, tomografi cihazları çalışmadığı için alıp Lefkoşa’ya gittik, delikten sızma olduğunu gördük, hemen 36 saat içinde ameliyata aldık ama bakteri septik şoka yol açtı ve hasta bu şoktan çıkamadık.

Tüm doktorlar şaşkınız, bu kadar hızlı septik şok hiç alışılmış bir durum değil… 2 bine yakın işlem yaptık ama bu yaşananlara rastlamadık… Cumartesi ilk işlem yapıldı öğlenden sonra, Pazar gece yarısı da 4 gibi Lefkoşa’da ameliyata alındı, sonra yoğun bakıma alındı, salı sabah da aile güneye geçirdi, Salı akşamı da vefat haberi aldık…

Aile, hastayı yoğun bakımda tedavi altında iken alıp Rum tarafına götürdü, ben de yanına gittim, akşam 11 gibi de ölüm haberini aldık.

Güneydeki doktorlar da durumu kötü olsa bile iyileşme aşamasına geçeceği yönünde konuştu ama olmadı, aniden kaybettik…

Bir komplikasyon sonucu kaybettik, nasıl bir bakteriydi neydi bulmak çok ama çok zor…

Yayılan mikrop etkisini çok hızlı gösterdi. Bakteri çok dirençli bir bakteriydi ve çok hızlı yayıldı, 36 saat içerisinde. 36 saat içinde ameliyat ettik ama enfeksiyon çok ağırdı. İşlemden oluşan bakteri bulaşımından dolayı yaşandı. İstenmeyen bir durum bu, sonuçta böyle bir şey yaşansın istemiyoruz.”