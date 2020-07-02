“Çocukluğumdan beri eczacı olmak istemiştim, başardım”

DİLA ŞİMŞEK

Gülistan Arıcı, üç sene önce üniversiteden mezun olarak, bir eczanede çalışmaya başladı.

Salgın öncesi, Şubat ayının ortalarında Lefkoşa’da eczanesini açtı.

Çocukluğundan beri bu günün hayalini kurduğunu söyleyen Arıcı, hep eczacı olmayı istediğini belirtti.

Doktora yaptığını da dile getiren Arıcı, eczanesini açar açmaz salgınla karşılaştığını ve şaşkınlık duyduğunu da anlatıyor…

“İnsanlarla iletişim kurmayı severim, arkadaş canlısıyım, bu da mesleğimiz için çok önemli…”

Arıcı, mesleğinin kendisine çok uyduğunu ifade ederek, “İnsanlarla iletişim kurmayı severim, arkadaş canlısıyım, bu da mesleğimiz için çok önemli… Her ne kadar toplumda eczacılık ‘raftan ilaç alıp vermek’ gibi düşünülse de, aslında biz hastaya danışmanlık yapıyor, yön gösteriyor, sorularını yanıtlıyoruz. Yarım saat boyunca insanlarla konuşup onları dinlediğimiz olur. Bu da sabır gerektirir… Bu nedenle mesleğin karakterime çok uyumlu olduğuna inanıyorum, insanları sabırla dinlemeyi seviyorum” diyor.

Mesleğinde kendisini geliştirerek, doktorasını bitirmeyi istediğini belirten Arıcı, dükkanını büyütmeyi amaçlıyor.

Arıcı sözlerine şöyle devam ediyor: “Tüm toplum çok zorlu günlerden geçti. Umarım bir daha böyle kötü günleri görmeyiz. Salgın sırasında, bazı sorunlar yaşadık. Maske fiyatları anında arttı, çünkü toptancılar bu ürünlerin fiyatlarını arttırdı. Mecburen biz de aldığımız fiyata göre ücret biçmek zorunda kaldık. Ancak sosyal medyada yapılan linçler gerçekten üzücüydü. Tabii ki fırsatçı olarak değerlendirebileceğimiz bazı olaylar olmuştur. Ama ben meslektaşlarımın, mecburen maskeyi daha pahalıya aldıklarını ve ona göre satışa sunduklarını biliyor, buna inanıyorum. Çok daha güzel günler görmemizi umuyorum… Bilge bir doktor en iyi ilacın, ilgi ve sevgi olduğunu söylemiş. Başka biri de sormuş: Ya işe yaramazsa? Gülümsemiş ve şöyle yanıt vermiş: O zaman dozu arttırın…”