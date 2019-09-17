Çocukları okula yollamadılar

Fehime ALASYA

Mesarya bölgesinde de yeni eğitim yılı sorunlu başladı, Vadilili bazı veliler, okul öncesi ve ana sınıf ile birinci sınıfın İnönü köyüne taşınacak olmasını protesto etmek için eylem yaparak çocuklarını okula göndermedi…

Alınan kararın kendilerine sorulmadan alındığını belirten bazı Vadili sakinlerinin en büyük endişesi bölgedeki yolun bozuk olması.

Vadili-İnönü arasında bulunan yaklaşık 4 kilometrelik yolun bozuk olduğunu, bu yolda çok fazla kaza meydana geldiğini belirten bölgeliler, bakanlıktan ‘tadilat’ sözü aldıklarını fakat buna güvenmediklerini anlattı.

Vadili köyündeki bazı veliler, dört yaş, ana sınıf ve birinci sınıf öğrencilerinin İnönü İlkokulu’na taşınmasına, İnönü İlkokulu’ndaki 2, 3, 4 ve 5. Sınıfların da kendi köylerine aktarılmasına tepki gösterdi. Çocuklarını okula göndermeyen veliler, durumu protesto etti.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise bu durumun Vadili bölgesinden talep edildiğini, İnönü bölgesinin de onay verdiğini belirterek, uygulama ile İnönü’deki okulu da hayatta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

“İnönü’deki okulun tamamen kapanmaması için bu uygulamayı uygun gördük, talep Vadili tarafından başladı, İnönü de destek verdi. Biz de olumlu baktık. İnönü’deki okulu da hayatta tutalım diye talep ettiler, küçükler büyükler-okulu yaratıldı” İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı

Başarı: “İnönü’deki okulu da hayatta tutalım diye talep ettiler”

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, bu durumun Vadili bölgesinden talep edildiğini, İnönü bölgesinin de onay verdiğini belirterek, uygulama ile İnönü’deki okulu da hayatta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başarı: “Burada İnönü İlkokulu öğrencilerinde azalma vardı. Her iki köyün başkanları, muhtar ve okul müdürleri ile sorumlu öğretmenler tarafından bu talep geldi. Küçükler büyükler-okulu yaratalım ve İnönü’deki okulu da hayatta tutalım diye talep ettiler. 8 kişilik sınıflarda kaynaklanan eğitimden daha sağlıklı hale getirmek için teklife olumlu baktık ve gerekli çalışmaları başlattık. Oradaki okul müdürü ve sorumlu öğretmenle birlikte hareket ederek tasarrufta bulunduk. Talep önce kendilerinden geldi.

Aileler ayaklandı ama bunlar sadece bir kısmıdır. Yaklaşık 160 kişilik bir nüfus var, tepki gösteren 15 kişilik bir aile durumudur. Burada İnönü’de toplam öğrenci sayımız 43 görünüyordu. Ama bu sayı daha da düşecekti.

Yeni uygulama ile 130 kişi Vadili’de, İnönü’de 75 öğrenci var. Toplamda 205 öğrenci var.

Dört yaşta 21 kişi, 5 yaşta 25, 1. Sınıfta 29 kişi olacak, bunları ikiye böle durumumuz da olacak.

İnönü-Vadili arasındaki 3 buçuk kilometrelik yoldan ötürü aileler endişeli fakat bu yol için de tadilat yapılacak, çocukların her şekliyle gidiş ve gelişlerinde güvenlik tedbirleri alınacak.

İnönü’deki okulun tamamen kapanmaması için bu uygulamayı uygun gördük, talep Vadili tarafından başladı, İnönü de istek verdi. Biz de olumlu baktık.” dedi.

VADİLİLİ VELİLER TEPKİLİ…

Vadili-Turunçlu Sakini Cemal İnönülü: “Tek sorunumuz yol”

“Ailelerden ve velilerden habersiz karar aldı okul aile birliği. Okul açılmadan 2 gün önce bize haber verdiler, bu yol çok sağlıklı değil, çok ölümler oldu. İnönü’deki okulu yaşatmak için bu uygulamayı yapmışlar ama biz kendimiz bile bu yolu kullanmazken neden çocuğumuzu her gün yollayalım? Yıllardır bize bu yol için söz veriyorlar ama yapmıyorlar. Bakan bölgedeymiş, buna inanmıyoruz. Ben yarın yine çocuğumu yollamayacağım. İnönü’de de bazı aileler göndermedi, onlar da şikayetçi. Çok sağlıklı bir durum yok. İnönü okul veya öğretmenlerden yana sıkıntımız yok, tek sorunumuz yoldur.”

Vadili Sakini Işın Gözügüzel: “Bize kimse bir şey sormadı”

“Her gün sabah protesto için Vadili okuluna götüreceğim ama İnönü’ye yollamayacağım. İnönü’de az öğrenci varmış, buna karşı yapılmış, bize kimse bir şey sormadı. Sadece dün bizi bilgilendirdiler, ikna etmeye çalıştılar. En büyük sorun iki köy arasında ölümlü kaza olan yoldur. Köyde hiçbir eksiği olmayan bir okuldan neden toplayıp diğer okula götürsünler? 35 tane öğrenci buraya gelecekmiş, çok kalabalık olunmayacak. Yol yapacağız diyorlar ama bunu zaten yıllardır yapmazlar, bu yıl mı yapacaklar? İlk yağmurdan yol kapanacak, bu çok saçma. Bu uygulama bölgede arabasız olan aileleri sıkıntıya sokacak.”