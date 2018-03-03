CITY MALL’da Kurtalan Ekspres konseri

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

3 Mart Cumartesi (bugün) günü saat 18.00’de Umut Kuzey’in solistliğinde Kurtalan Ekspres konseri gerçekleşecek. Baharı konserler ile karşılayan City Mall Kurtalan Ekspres ile konser serisine devam ediyor. 1972 yılında kurulan ve 36 yıllık bir geçmişi olan Kurtalan Ekspres, 3 Mart Cumartesi günü Saat 18:00’de City Mall’da sahne alacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek bu konserde Kurtalan Ekspres Türk Rock tarihinde efsaneleşmiş olan birçok şarkıyı seslendirecek. 7’den 70’e hitap eden Kurtalan Ekspres hayranlarıyla City Mall’da buluşacak.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren City Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, konforlu ortamda avantajlı ve yenilikçi alışveriş imkanlarının yanında, herkese hitap eden eğlenceli etkinlikleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olmaktan gurur duyan City Mall Cyprus, toplamda 30,000 metre kare kapalı alanı, 7000 metrekare açık alanı ile 5 kattan oluşmaktadır. 60 adet mağaza, 5 adet sinema salonu, 1600 metrekareden oluşan FUN LAB eğlence ve oyun alanı, 4500 metrekareden oluşan INDEX mağazası, 2500 metrekareden oluşan gıda market, 1000 metrekare yapı market ve 1100 araç kapasiteli otoparkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerine hizmet verilmektedir.