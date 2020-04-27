‘Cinsel saldırı, tecavüze teşebbüs, darp’

Lefkoşa’da meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Tecavüze Teşebbüs ve Darp suçlarına ilişkin tutuklanan zanlı E.U teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Ayça Soykara, zanlı Ercan Uzunçelebi’nin 17 Nisan 2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Tecavüze Teşebbüs ve Darp Suçlarına ilişkin tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının 17 Nisan 2020 tarihinde partnerine cinsel saldırıda bulunduğunu, ayni günün akşamı da, kendi evine gitmek için konu ikametgâhtan ayrılan müştekiyi takip ederek darp ettiğini ve cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini aktardı.

Polis müştekinin olay yerinden kaçarak polisten yardım istediğini ve akabinde zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını mahkemeye belirtti.

Hakkında bir cinsel saldırı iddiası daha var

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ayrıca zanlı aleyhine 20 Nisan tarihinde aleyhine 23 Ekim 2019 tarihinde Haspolat’ta başka bir şahsa karşı işlenen cinsel saldırı suçu ile ilgili olarak da yeni bir şikâyet yapıldığını bu yönde de tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının davalarında hazır olması için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC muteber bir kefilin 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.