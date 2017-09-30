Mağusa’da eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 yerinden bıçaklayarak hunharca öldüren sanık Özgür Okumuş’un ilk tahkikat (PI) duruşmasına dün de devam edildi. İddia Makamı dünkü oturumda dördüncü tanık olarak PGM DATA İnceleme Uzmanı Polis Memuru Olgun Demir’i dinletti. Sanık Özgür Okumuş ile maktül Burcu Okumuş’un ortak olarak kullandıkları dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu detaylı şekilde inceleyen Polis Memuru Olgun Demir, konu dizüstü bilgisayar ile cep telefonunda yaptığı inceleme sonucundaki tespitlerini mahkemeye aktardı. Demir, yapmış olduğu tespitleri aktardıktan sonra tespitlerini içeren CD’yi ve dizüstü bilgisayarı mahkemeye emare olarak sundu.

Demir: “Sanık ve maktülün ayni dizüstü bilsayardan Facebook’ta oturum açtıklarını tespit ettim...”

DATA İnceleme Uzmanı Olgun Demir, mesele ile ilgili olarak kendisine incelemesi için 1 adet dizüstü bilgisayar ile cep telefonu gönderildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak konu dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu incelediğini belirten Olgun, sanık Özgür Okumuş ile maktül Burcu Okumuş’un konu dizüstü bilgisayarda Facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden oturum açtıklarını tespit ettiğini söyledi. Olgun, yine konu dizüstü bilgisayarda yaptığı incelemede sanık Okumuş’un Facebook üzerinden bazı paylaşımlar yaptığını tespit ettiğini söyleyerek konu paylaşımların mesele ile ilgili olabileceğini değerlendirdiğini ve CD’ye aktararak rapora ek olarak eklediğini ifade etti. Olgun, yine konu dizüstü bilgisayardan yaptığı incelemede sanık Okumuş’un dizüstü bilsayardan Facebook’ta “Ayten’i Markiz pastanesinde vurdular. Onu ben...”, “Noktayı koyman gerektiği yeri bilmekti oysa adamlık...” ve “3 doğrum yoktu ki 1 yanlışımı götürsün” şeklinde paylaşımlar yaptığını ve yine sanığın Youtube üzerinden “Özgür Şiir” isimli videoyu izlediğini tespit ettiğini açıkladı.

Dizüstü bilgisayarda silinmiş 5 adet fotoğraf tespit edildi...

Polis Memuru Olgun Demir, şahadetinde devamla konu dizüstü bilgisayarın içerisinde silinmiş olarak Burcu Okumuş’un yemek masasında başka bir erkekle çekilmiş 5 adet fotoğraf tespit ettiğini söyledi.

Duruşma 3 Ekimde devam edecek...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere davayı 3 Ekim tarihine tehir etti.