Çınarlı'daki yangına ‘yardım’ çağrısı

Geçitkale Belediyesi sınırları içerisindeki Çınarlı Köyünde yol üzerinde bulunan su deposu yakınlarında yangın çıktı. Geçtkale Belediyesi, yangının kontrol altına alınabilmesi için ‘yardım’ çağrısında bulunuyor: “Bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşların acilen yangın yerine gitsin”

Yangına müdahalede bulunan Geçitkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine yardım ve yangının kontrol altına alınması için, vatandaşlardan yardım talebinde bulunuldu.