Çınarlı'daki yangına ‘yardım’ çağrısı
Çınarlı Köyünde yol üzerinde bulunan su deposu yakınlarında yangın çıktı. Geçtkale Belediyesi, yangının kontrol altına alınabilmesi için ‘yardım’ çağrısında bulunuyor: “Bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşların acilen yangın yerine gitsin”
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Geçitkale Belediyesi sınırları içerisindeki Çınarlı Köyünde yol üzerinde bulunan su deposu yakınlarında yangın çıktı. Geçtkale Belediyesi, yangının kontrol altına alınabilmesi için ‘yardım’ çağrısında bulunuyor: “Bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşların acilen yangın yerine gitsin”
Yangına müdahalede bulunan Geçitkale Belediyesi İtfaiye ekiplerine yardım ve yangının kontrol altına alınması için, vatandaşlardan yardım talebinde bulunuldu.
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